Туристический поток в Азербайджан возрос более чем в 2 раза.

Согласно данным Госкомстата, в январе-сентябре текущего года Азербайджан посетили 1 162,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 176 стран, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом 26,6% туристов прибыло из России, 19,6% — Турции, 11% — Ирана, 7,4% — Саудовской Аравии, 4,8% — Грузии, 3,2% — Пакистана, 3,1% — Индии, 2,3% — ОАЭ, 1,9% — Казахстана, 1,8% — Украины, 1,7% — Израиля, 1,6% — Кувейта, 1,5% — Узбекистана, 1,4% — Омана, 1,1% — Великобритании и 11% — из других стран.

Среди прибывших 74,4% составили мужчины, 25,6% — женщины.