У Минобороны РФ «есть сведения» о контактах офиса Владимира Зеленского с представителями Британии по вопросу «получения технологии создания ядерного оружия». Об этом заявили в ведомстве.

«Работы по созданию Украиной «грязной бомбы» находятся в завершающей стадии. По планам Киева, подрыв «грязной бомбы» можно замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса. Затем Россию обвинят в использовании оружия массового уничтожения.

В Украине есть вся производственная база и научный потенциал для создания «грязной бомбы», включая три действующие АЭС.

Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведёт к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров», — утверждают в ведомстве. Там добавили, что привели в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной.