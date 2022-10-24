Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему контактов с руководителями Франции и Германии у главы российского государства Владимира Путина стало меньше.

«Что касается господина Макрона и господина Шольца, просто в последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг. Вот по этому контактов с ними стало меньше», — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом Песков обратил внимание на значительное количество контактов Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку «Анкара занимает позицию, отличную от позиции, которой придерживаются Париж и Берлин».

«Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия», — отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что Путин «неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции». «Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торгово-экономические отношения, реализуются различные крупные проекты», — добавил Песков.

По его мнению, «это все повод для того, чтобы главы государств часто друг с другом общались».