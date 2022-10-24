Учитывая многочисленные обращения граждан в связи с ликвидацией заторов на дорогах и оптимизацией ситуации, возникшей в последнее время в городе Баку, в качестве одной из соответствующих мер комиссии по организации, регулированию и безопасности дорожного движения Кабинета Министров Азербайджана в целях увеличения пропускной способности дорог, улучшения транспортного обслуживания населения и более надежного обеспечения безопасности дорожного движения, с 27 октября 2022 года всем грузовым автомобилям грузоподъемностью более 8 тонн, за исключением транспортных средств специального назначения, в том числе аварийно-восстановительных и спасательных транспортных средств, запрещен въезд в город Баку с 07:00 до 22:00, бензовозам — с 06:00 до 00:00.

Об этом сообщили в ГДП.

Отмечается, что грузовые автомобили, въехавшие в столицу в установленное время, должны покинуть город до 07:00 утра, а бензовозы — до 06:00 утра.

«В связи с этим юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность по грузоперевозкам, а также владельцам грузов, предлагается привести свою деятельность в соответствие с указанными сроками», — говорится в сообщении.