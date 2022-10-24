Директор МАГАТЭ согласился отправить в Украину экспертов после заявления РФ о создании в Украине «грязной бомбы», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки «грязной бомбы» (Восточный ГОК и киевский Институт ядерных исследований — Ред.) Он согласился. В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать», — написал Кулеба в Twitter.

Напомним, ранее министр обороны РФ позвонил четырем министрам обороны государств НАТО и сообщил об украинской «грязной бомбе».