Украина должна сама решать, когда она будет готова пойти на переговоры с Россией.

Об этом заявил в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

«Никто не может решать за Украину, на каких условиях пойти на переговоры, какие уступки сделать», — сказал он в эфире радиостанции France Inter.

«Мы со своей стороны решительно поддерживаем Киев в финансовом, военном и политическом планах», — отметил Мишель.

«Украина сама является хозяйкой своей судьбы, поэтому ей принадлежит суверенное право выбирать момент, когда вступать в переговоры», — утверждал он.