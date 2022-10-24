Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться в России и провести трехсторонние переговоры с участием главы РФ Владимира Путина.

О начале проработки встречи рассказал дипломатический источник «Ведомостей». По его словам, работа началась после примирительного выступления Путина на саммите СНГ в Астане 14 октября, где обсуждали территориальные споры Армении и Азербайджана.

Другой источник «Ведомостей» отмечает, что такие переговоры могут пройти в последних числах октября, в качестве основных мест для их проведения рассматриваются Москва и Сочи.

«Скорее всего, выбор падет на Сочи», – говорит он.

Ранее Пашинян сообщил о предложении Азербайджану провести заседание комиссий по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы в Брюсселе 31 октября.