В течение последних месяцев военно-политическое руководство ИРИ не раз выступало с заявлениями на тему того, что не потерпит какого-либо насильственного изменения границ соседней Армении. Хотя, никто вроде бы и не заявляет о притязаниях на международно признанные территории Республики Армения. Но Ирану видится нечто свое, из-за чего он видимо и проводит свои учения близ границ Азербайджана и Турции.

Суть нынешних претензий Баку к Еревану заключается, как известно, в нежелании Армении работать над реалистичным планом открытия транспортного сообщения между западными районами АР и Нахчыванской Автономией через Зангезурский перешеек.

На днях, будучи в Азербайджане в связи с открытием нового аэропорта в Зангелане, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался на тему международного сообщения через Армению.

«Страхи и тревоги в некоторых кругах по поводу Зангезурского коридора, который свяжет Нахчыван с западными районами Азербайджана, считаю неуместными. После всех известных шагов, предпринятых в Карабахе, нет необходимости в страхе», — сказал Эрдоган.

Пожалуй, это был сигнал, адресованный Тегерану, чтобы тот воздержался от неуместных и даже неадекватных действий по отношению к ближайшим соседям. Но пока что не видно признаков понимания с той стороны, двусмысленные заявления полуугрожающего характера так и продолжают звучать оттуда. Чего в итоге добивается Тегеран? И что он может получить в реальности?

Как заявил «Минвалу» известный политолог, депутат ММ Расим Мусабеков, Тегеран вряд ли надеялся, что военные учения КСИР на берегу Араза произведут на Азербайджан большое впечатление.

«Скорее они хотели продемонстрировать поддержку паникующим армянам. Этому служит и открытие консульства ИРИ в Гафане. Вот, оказывается, какова «исламская солидарность» в исполнении иранской муллократии. Кто бы сомневался.

После победы Азербайджана в 44-дневной войне 2020 года и освобождения своих оккупированных территорий, он установил полный контроль над всем протяжением ирано-азербайджанской границы вдоль реки Араз. Этим Иран лишился бесконтрольной зоны, посредством которой тот же самый КСИР обеспечивал трансфер больших партий наркотиков и хорошо наживался на этом. Установив контроль и над автомобильной дорогой, часть которой проходила через территорию Азербайджана вблизи границы с Арменией, Баку существенно затруднил наркотрафик как через Армению, так и через оставшийся под контролем РМК «огрызок», на котором проживают карабахские армяне. Иранские власти обеспокоились, что Азербайджан может установить контроль и над Зангезурским коридором и полностью перекроет пути для наркотического гешефта КСИР», — отмечает политолог.

По его словам, у муллократии есть большое желание, чтобы транспортный коридор для связи с Нахчываном прошел по иранскому берегу Араза. Ну и военными демонстрациями власти ИРИ пытаются запугать азербайджанское население Ирана, так как обеспокоены массовыми выступлениями против режима аятолл.

«Напомню, что это население возгласами восторга приветствовало наши войска, которые сметали армянские военные подразделения из Джебраила и Зангелана, наступая вдоль Араза», — заявил Мусабеков.

Интересно, что Армения остается в ОДКБ, ЕврАзЭс, и по существу форпостом России. Сейчас ее поддерживает Иран и даже ведет переговоры о поставках туда БПЛА. А европейские страны, в особенности Франция, рвут на себе рубаху из-за армян, которые поддерживаются Россией и Ираном, в отношении которых введены жесточайшие западные санкции. Пытаются давить на Азербайджан, помогающий Европе пережить трудности из-за отказа от российской нефти и газа. Вот пойди и пойми этих западников, заключил эксперт.

Самир Ибрагимов