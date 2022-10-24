Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $1 050 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $1 031 за 1 тыс. куб. м, или €101,145 за МВт·ч.

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет почти 11%.

Уменьшение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления аномально теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.