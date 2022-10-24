Израиль предоставил Украине разведданные, полезные для борьбы с иранскими беспилотниками. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Киеве.
Другие подробности договора не указываются.
Израиль предоставил Украине разведданные, полезные для борьбы с иранскими беспилотниками. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Киеве.
Другие подробности договора не указываются.
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