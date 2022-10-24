Министр обороны РФ Сергей Шойгу, делая заявления о «грязной бомбе», пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине, а также ослабить НАТО.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что руководитель российского Минобороны 23 октября отдельно звонил своим коллегам из Франции, Турции, Великобритании и США.

Во время этих разговоров он утверждал, что Киев готовится осуществить атаку под фальшивым флагом, используя «грязную бомбу», чтобы обвинить РФ в использовании оружия массового уничтожения.

В свою очередь кремлевские пропагандисты «очень быстро подхватили и распространили это ложное и смешное утверждение».

В ISW информируют, что отчеты Минобороны России о звонках содержат разногласия. Там указывается, что:

— во время разговора со своим французским коллегой Шойгу обсудил заявленную «устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации» в Украине;

— обсуждал «ситуацию в Украине» и делал ложные заявления о том, что Украина готовится использовать «грязную бомбу» в своих разговорах с Великобританией, Францией и Турцией;

— просто обсудил ситуацию в Украине без упоминания о «грязной бомбе» в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином.

— Затем представители Соединенных Штатов, Великобритании и Украины категорически опровергли и осудили ложные обвинения Шойгу.

Специалисты объясняют, что заявления Шойгу продолжают давнюю информационную кампанию Кремля о том, что Запад поможет Украине провести атаку с оружием массового уничтожения под фальшивым флагом.

«Таким образом, фальшивые заявления Шойгу и их распространение российскими пропагандистами преследуют цель запугать западные государства, чтобы они прекратили или ограничили поддержку Украины, поскольку Россия сталкивается с продолжением военных неудач и вероятной потерей западного Херсона до конца года», — убеждены в Институте изучения войны .

Аналитики добавляют, что серия звонков Шойгу, вероятно, была дальнейшим бряцанием оружием со стороны России, чтобы запугать западных сторонников Украины и, возможно, расширить разногласия в НАТО.