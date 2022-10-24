Военные Южной Кореи и КНДР обменялись предупредительными выстрелами в сторону друг друга на фоне растущей напряженности между двумя странами.

Военнослужащие Северной Кореи произвели 10 артиллерийских залпов в сторону моря со стороны западного побережья страны, заявило официальное северокорейское информационное агентство KCNA.

Стрельба произошла спустя час после того, как военные Южной Кореи произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону северокорейского судна, которое пересекло морскую линию разграничения между двумя странами.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, предупредительным огнем военные страны вернули на территорию Северной Кореи торговое судно КНДР, которое пересекло Северную разграничительную линию (NLL), фактически являющуюся морской границей в Желтом море между Южной и Северной Кореей.

«Генеральный штаб Корейской Народной Армии приказал произвести 10 выстрелов из реактивных систем залпового огня, чтобы отправить назад военное судно противника», — говорится в заявлении представителя Северной Кореи, распространённом агентством KCNA.