США, Великобритания и Франция отказались верить в возможность применения Киевом «грязной» бомбы.

Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенным американским Госдепартаментом.

«Ранее сегодня (вчера — ред.) министры обороны каждой из наших стран поговорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории», — указано в документе.

Внешнеполитические ведомства США, Великобритании и Франции не верят в подобную возможность со стороны Киева, однако расценивают это как попытку использовать обвинение в качестве предлога для эскалации.

Министры иностранных дел трех стран выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.