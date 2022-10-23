По меньшей мере три человека погибли, еще восемь получили ранения в воскресенье при нападении боевиков из террористической группировки «Аш-Шабаб» на отель в городе Кисмайо на юге Сомали.

Об этом сообщило Agence France-Presse, ссылаясь на местную полицию.

«Террористы атаковали отель «Тавакал», внутри здания продолжается бой между бойцами службы безопасности и боевиками», — заявил офицер полиции Абдуллахи Исмаил.

В свою очередь сомалийский новостной портал Garowe передал со ссылкой на начальника полиции штата Джубаленд Мохамеда Наси Гуледа, что внутри отеля находятся три вооруженных террориста. «В самое ближайшее время службы безопасности зачистят помещения отеля», — заявил он.

В момент атаки на отель, расположенный на набережной Кисмайо, в нем проходило совещание высокопоставленных лиц, на котором обсуждался план проведения на юге Сомали крупной операции против боевиков группировки «Аш-Шабаб», сообщил новостной портал Somali Guardian. Информация о том, есть ли среди пострадавших чиновники администрации штата Джубаленд и военные, пока не поступала.