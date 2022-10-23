Около 25 тыс. манифестантов, по данным бельгийской полиции, или 30 тыс., по данным организаторов, приняли участие в воскресенье в Брюсселе в «большом марше» в защиту климата.

«Такой успех «Марша за климат» доказывает год за годом, до какой степени климатические нарушения беспокоят бельгийцев», — заявила организовавшая манифестацию «Климатическая коалиция», коммюнике которой по итогам акции цитирует газета La Libre Belgique.

Объединяющая более 90 организаций бельгийского гражданского общества — экологических, профсоюзных, молодежных и других, «Климатическая коалиция» считает, что «политический мир не может оставаться глухим к этому призыву».

«Климатическая коалиция» требует амбициозных и солидарных мер прямо сейчас! Она попросила о встрече с премьер-министром в кратчайшие сроки. Изменение климата влияет на нас каждый день. Мы должны действовать», — говорится в коммюнике.