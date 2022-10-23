Вашингтон считает решение государств — участников соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, скорее, «политическим заявлением», чем шагом, который окажет значительное влияние на рынок.

Такую позицию изложил в воскресенье в эфире телеканала CBS старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

«Очевидно, никто не может сказать, что это было обоснованно по каким-либо экономическим причинам», — утверждал он, говоря о решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября. По версии Хокстина, реальное сокращение добычи в итоге будет меньшим, чем объявлено. «Поэтому влияние на рынок не будет таким значительным. Так что это, скорее, громкое политическое заявление, с которым выступила ОПЕК», — полагает Хокстин.

По его словам, президент США Джо Байден «был разочарован тем, что сделала ОПЕК». «Но он привержен тому, чтобы принимать меры в США, которые повлияют на американскую экономику, снизят цены, как это и произошло», — добавил Хокстин.

Говоря о попытках США и их союзников ввести ограничения на стоимость поставляемой из России нефти, старший советник Госдепартамента отметил: «Мы также работаем с Европой и другими партнерами по «Группе семи», с азиатскими странами, чтобы понять, можем ли мы обеспечить дальнейшее поступление российских баррелей [нефти] на рынок, но гарантировать, что ее стоимость и выручка России продолжат снижаться».

Государства — участники соглашения ОПЕК+ договорились 5 октября о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года. Вашингтон подверг принятое ОПЕК+ решение резкой критике.