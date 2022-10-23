Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил в воскресенье, 23 октября, новые сведения об ударах по целям в Сирии, которые были нанесены поздно вечером 21 октября и приписываются Израилю.

По информации телеканала, атака израильских ВВС была направлена против подразделения 4400 террористической группировки «Хизбалла». Это подразделение было создано несколько лет назад и отвечает за доставку оборудования военного назначения и оружия в Ливан, сообщает Newsru Israel.

В сообщении телеканала говорилось, что удар был нанесен по складам 4400 подразделения.

«В последние месяцы подразделение 4400 начало перебрасывать опасные виды вооружений. Операция проводится совместно с силами «Аль-Кудс», элитным подразделением КСИР», – говорилось в сообщении телеканала.

Поздно вечером 21 октября государственные СМИ Сирии сообщили, что «враг» нанес удары по целям около Дамаска. Работала сирийская система ПВО. Были слышны взрывы. В Дамаске заявляют, что атака была осуществлена израильскими ВВС.

ЦАХАЛ не брал на себя ответственность за эту атаку.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщала, что две израильские ракеты были выпущены по батарее сирийских ПВО в районе Айн-Радуан, еще одна – по военному объекту в Кафр-Каке, к югу от Дамаска. Несколько израильских ракет попали по целям в районе международного аэропорта Дамаска.

При этом ракеты сирийских ПВО упали в окрестностях Дамаска, в частности в районах Ад-Димас и Эль-Хусайния.

Отметим, что речь идет о первой подобной атаке с 17 сентября.

19 октября американское издание The New York Times писало о том, что из-за войны против Украины российская армия значительно сократила свое присутствие в Сирии, и на этом фоне была снижена координация с Израилем в сфере безопасности. Патрик Кингсли, Ронен Бергман и Хуайда Саад со ссылкой на высокопоставленные источники в странах Запада и в Израиле писали, что из Сирии выведены от 1200 до 1600 российских военнослужащих или даже больше. На украинский фронт переброшены авиация, оборудование, зенитно-ракетные комплексы, включая С-300 (доставленные в Сирию в 2018-2019 годах). Также были переведены из Сирии многие офицеры, в том числе высшего звена. Российское военное руководство все менее вовлечено в повседневное управление группировкой в Сирии, что привело к нарушению координации действий вооруженных сил между Москвой и Иерусалимом, отмечается в публикации. Сложившаяся ситуация может влиять на решения по поводу нанесения ударов ЦАХАЛом по целям в Сирии, полагают авторы статьи.