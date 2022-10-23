В Берлине «практически исчерпаны» возможности приема беженцев, заявила правящий бургомистр Франциска Гиффай (Franziska Giffey), сообщает DW.

«Нам срочно нужно больше федеральной недвижимости для хорошего размещения людей», — сказала она изданию Bild am Sonntag.

Гиффай также отметила необходимость финансовой поддержки, чтобы покрыть огромные расходы, и справедливого распределения беженцев по федеральным землям. По словам бургомистра, около 340 тысяч граждан Украины получили первую помощь в Берлине, 100 тысяч остаются в столице.