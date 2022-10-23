Начиная с 13 сентября, на сегодняшний день, наши военные сбили 273 иранских дронов-камикадзе «Шахед-136». В то же время, Россия применяет против Украины не только их.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

По словам Игната, Россия применяет против Украины две модификации «Шахедов» — 136 и 131. Последняя же меньше другой модели и имеет небольшую боевую часть. Однако дроны-камикадзе остаются высокоточным оружием, которое летит точно и может поразить критически важную точку, что приведет к большому количеству вреда.

В то же время ВСУ сбили еще 4 ударных дрона «Мохаджер-6». Один из них уцелел, его сейчас изучают специалисты.

«На сегодняшний день, с момента первого применения дрона-камикадзе — в Купянске в Харьковской области 13 сентября, по состоянию на сегодняшний день мы уже имеем сбитых 273 «Шахедов-136», — заявил Игнат.