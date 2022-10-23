Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что левая оппозиция внутри страны и нынешнее руководство Евросоюза пытаются проводить политику, враждебную национальным интересам венгерского народа. Выступая в воскресенье в городе Залаэгерсег по случаю очередной годовщины венгерского восстания 1956 года, он утверждал, что и те и другие, по сути, сделали Венгрию целью своего прямого нападения, передает ТАСС.

В связи с этим Орбан заверил, что его правительство готово противостоять подобным угрозам и «способно защитить интересы Венгрии дома и за рубежом». «Давайте не будем обращать внимание на тех, кто стреляет в Венгрию из тени или со своих высот в Брюсселе», — сказал он о теневом правительстве оппозиционных партий и выступающих в их поддержку лидерах ЕС.

«Мы сохраним стабильность экономики, у каждого будет работа, мы сможем не допустить роста цен на коммунальные услуги, и семьи не будут брошены на произвол судьбы», — пообещал глава венгерского правительства, принимавший участие на этой неделе в саммите ЕС в Брюсселе. Он не поддержал там введение в ЕС потолка цен на российский газ и добился, чтобы на Венгрию не распространялось действие европейского механизма совместных закупок топлива.