В социальных сетях размещаются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 24 и 25 октября т.г. участия в якобы согласованных местными исполнительными органами митингах на центральных площадях в Казахстане. Данная информация не соответствует действительности. Об этом, как передает «Казинформ», предупредил в воскресенье заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев.

Как отмечается в обращении к гражданам страны заместителя генпрокурора, в эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось. С учетом празднования «Дня Республики», будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи, организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны.

«К сожалению, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания имеют место его нарушения. Обращаем внимание, что данный порядок регламентирован Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» (Закон), который принят 25 мая 2020 года. Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (далее — КоАП) вплоть до 25 суток ареста», — отмечается в тексте обращения.