Украинская сторона не будет вести переговоров с президентом России Владимиром Путиным, поскольку это «старый человек, который не помнит обещаний и не держит слово». Об этом говорится в интервью президента Владимира Зеленского для канадских телеканалов CTV та CBC.

«Мы публично говорили, если они проведут «референдумы», если они что-то признают, если они начнут признавать как «отдельные республики», то мы навсегда прекратим возможность говорить с действующим президентом. Потому что я считаю, что он нарушил не только международное право, он нарушил все договоренности, которые были до этого, начиная еще с нормандского формата», — отметил он.

По его словам, Путин на нормандской встрече настаивал, что в Крыму был какой-то «референдум», но Россия якобы не собиралась идти полномасштабной войной и ничего оккупировать. А ситуация на Донбассе якобы стала следствием «решения людей», и российских военных там тоже не было.

«Все это «бла-бла-бла», причем старого человека, который уже не помнит, где он давал слово, где не давал. Вот что происходит. И поэтому какой смысл мне как президенту страны разговаривать с человеком, который что-то говорит, а завтра меняет позицию», — добавил Зеленский.