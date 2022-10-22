Российские войска бьют по энергетической инфраструктуре Украины, потому что ничего не могут добиться на поле боя. Об этом говорится в интервью президента Владимира Зеленского для канадских телеканалов CTV та CBC.

«Главная миссия России на сегодня — они бьют по нашей энергетической системе, их задача, чтобы люди остались без света. Они террористы. Не думаю, что сейчас время шутить, но я хотел бы сказать, что им кажется, если они нам выключат свет, то мы их не найдем. Мы их найдем, знаете почему? Потому что они трусы, они на поле боя ничего не могут сделать, они бьют по гражданским людям. Поэтому мы найдем их по запаху», — отметил он.