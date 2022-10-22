Мир должен отвечать на ядерный шантаж России атаковать «центры принятия решений» в Украине. И это не зависит от того, находится Украина в НАТО или нет. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Что касается использования ядерного оружия. Я приведу пример. Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна ударить по «центру принятия решений», — пояснил Зеленский.

По его словам, мир должен отвечать. И здесь не важно Украина — страна НАТО или не страна НАТО.

«Сегодня в Европе на Европейском континенте никому не позволено шантажировать как террорист. Если месседж звучит, что будет удар по «центру принятия решений», то ответ мира должен быть следующий: Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар туда, где ты находишься. Если ты так поступишь, то ты должен знать, что через секунду будет удар по «центру принятия решений» в твоем государстве. Это никакой не шантаж», — добавил президент.