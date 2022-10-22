После завершения войны России против Украины между странами не будет прежних отношений. Поскольку украинцы не простят россиян, которые пытаются уничтожить их как нацию.

Об этом говорится в интервью президента Украины Владимира Зеленского для канадских телеканалов CTV та CBC.

По его словам, рано или поздно Россию возглавят люди, с которыми в Украина в том или ином виде будет общаться.

«Но при условии, что не будет войны, что это не будет ультиматумом, при уважении нашего суверенитета и нашей нации, наших людей, нашего права. В таких условиях, конечно, будет общение. Будет ли возвращение отношений, которые были до войны? Уверен, что нет. Общество им этого не простит», — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что уровень отношений будет зависеть от того, сама ли Россия вернет захваченные территории или Украине придется их отвоевывать.

«Политические отношения будут. Но обществу вы не можете диктовать, как относиться к обществу государства, которое хотело стереть нас с лица земли», — добавил президент.