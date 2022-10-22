В Азербайджане выявлено еще 56 случаев заражения «короной», 57 человек вылечились.
Как передает Minval.az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров. Скончались два человека.
В Азербайджане выявлено еще 56 случаев заражения «короной», 57 человек вылечились.
Как передает Minval.az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров. Скончались два человека.
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