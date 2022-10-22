Перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе проведена мирная акция с требованием раз и навсегда положить конец военным преступлениям Армении.

Как передает АПА со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, в акции, состоявшейся при организации Федерации азербайджанцев Бельгии, внимание было акцентировано на военных преступлениях Армении.

В частности, речь шла о массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района, ракетных обстрелах, совершенных два года назад по азербайджанским городам Гянджа, Нафталан, Барда, Тертер, Мингячевир и др.