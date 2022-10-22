Сегодня в Иране в ряде мест, в том числе в университетах, начались антиправительственные акции протеста.

Как передает Minval.az со ссылкой на Trend, акции протеста продолжаются в ряде университетов, в том числе в Тегеранском университете имени Шахида Бехешти, Йездском университете.

Акции протеста также начались перед рядом иранских компаний. В настоящее время перед компанией по производству шоколада “Айдын” в Тебризе сотрудники проводят акцию протеста в связи с социальным положением.