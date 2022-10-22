ООН дает рекомендации Азербайджану по международным стандартам, связанным с минной безопасностью, а также в связи с Великим возвращением. Об этом заявил представитель УВКБ ООН в Азербайджане Гвидо Амброзо, сообщает АПА.

«Наконец, спустя 30 лет сотни тысяч людей получили возможность вернуться в родные места», — сказал он.

Гвидо Амброзо также уточнил, будет ли выделена со стороны ООН гуманитарная помощь в связи с Великим возвращением: «ООН оказала гуманитарную помощь вынужденным переселенцам в 90-х годах. Мы оказывали гуманитарную помощь и во время Второй Карабахской войны. Также рассматриваем возможность оказания гуманитарной помощи в вопросе возвращения бывших вынужденных переселенцев».