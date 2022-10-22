В результате взрыва на складе Министерства обороны Узбекистана пострадали 16 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

Взрыв произошел на складе Министерства обороны Узбекистана, сообщает военное ведомство в Telegram-канале.

«22 октября в 04.55 (03.55 по Баку) на складе Минобороны в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв», — говорится в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

В настоящее время ведется расследование ЧП.