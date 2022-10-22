Главы МИД и Минобороны ФРГ просят выделить на военную помощь Киеву в 2023 году 2,2 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на «Шпигель».

Бюджет на 2023 год предусматривает почти €700 млн на военную помощь Киеву. Бербок и Ламбрехт требуют увеличить сумму до €2,2 млрд. Только при таком бюджете, пишут они, Германия сможет «конкретно и наглядно показать, что берет на себя ответственность, которую от нее ожидают международные партнеры».

Оба министра в начале письма критикуют то, что до сих пор в бюджете заложено лишь €697 млн на поставки оружия Киеву, отметило издание. Конкретно Бербок и Ламбрехт хотят, чтобы Линднер в принятии финальной версии бюджета в середине ноября значительно увеличил объем военной помощи Украине. По их мнению, от этого зависит в том числе международная репутация Берлина.

Как пишет Der Spiegel, пока неизвестно, пойдет ли Линднер им навстречу, поскольку в свете энергетического кризиса и мер правительства по поддержке граждан и промышленности финансы ФРГ не безграничны. Сам глава Минфина ранее неоднократно призывал коллег по кабинету министров к экономии.