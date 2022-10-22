В Кине (штат Нью-Гэмпшир) самолет врезался в многоквартирный дом. Все находившиеся на его борту погибли, сообщает ТАСС.

Самолет врезался в многоквартирный дом вблизи аэропорта Кин. Среди жителей пострадавших нет. К сожалению, те, кто был в самолете, погибли.

Телекомпания СBS со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA) уточняет, что самолет был одномоторным. Пока неизвестно, сколько человек находились на борту самолета.

В результате инцидента произошел пожар. Власти города уведомили FAA о катастрофе. Пожарная служба находится на месте происшествия, отмечается в сообщении администрации города.