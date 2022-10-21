Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил в Стамбуле Бинали Йылдырыма и Шамиля Айрыма, которые пострадали в автоаварии в Азербайджане.
Согласно информации NTV, Эрдоган посетил их в городской больнице.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил в Стамбуле Бинали Йылдырыма и Шамиля Айрыма, которые пострадали в автоаварии в Азербайджане.
Согласно информации NTV, Эрдоган посетил их в городской больнице.
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