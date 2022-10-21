Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил в Стамбуле Бинали Йылдырыма и Шамиля Айрыма, которые пострадали в автоаварии в Азербайджане.

Согласно информации NTV, Эрдоган посетил их в городской больнице.