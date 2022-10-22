Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов принять участие в выборах главы Консервативной партии и, соответственно, следующего главы правительства, ради этого он прервал отдых на море, сообщает Sky News со ссылкой на его соратника.

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Член парламента от Консервативной партии Джеймс Даддридж рассказал телеканалу, что Джонсон планирует принять участие в гонке за лидерство.

«Я сделаю это», — процитировал политик слова Джонсона. Он добавил, что сейчас бывший премьер-министр возвращается из отпуска на Карибских островах.

Для участия в выборах Джонсону необходимо набрать 100 номинаций от депутатов-консерваторов до 14:00 (17:00 по Баку) понедельника. На данный момент его открыто поддержали 43 человека. Бывший глава Минфина Риши Сунак набрал уже 74 номинаций, а лидер палаты общин Пенни Мордонт — единственная, кто официально заявил о планах участвовать в выборах, — 18 номинаций.