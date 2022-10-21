Россия срывает зерновую сделку, искусственно создав очередь из 150 судов, которые не могут попасть в украинские порты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 21 октября.

«Все более напряженной становится ситуация вокруг зерновой инициативы. Враг делает все, чтобы затормозить наш экспорт. Считаю, что этими действиями Россия абсолютно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он был настолько же острым, как и в первой половине года. На сегодня более 150 судов стоят в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставкам агропродукции. Это искусственная очередь», — отметил президент.

По словам Зеленского, очередь возникла из-за того, что Россия задерживает прохождение кораблей. В частности, экспорт задерживается в Египет, Алжир, Тунис, Марокко, Ливан, Ирак, Китай и Индонезию.

«Из-за российского блокирования мы недоэкспортировали около трех млн тонн продовольствия. А это годовой запас для 10 млн человек», — заявил глава государства.