Белорусы должны жить своим умом. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.

Глава государства заметил, что у жителей Европы сейчас очень много проблем, и они требуют от своих властей их решения. Правда, навстречу им идут далеко не всегда.

«Люди просят, люди просят, люди просят. А чего вы их просите? Они ведь от вас независимы, и вы от них независимы. В Великобритании посмешище: какой народ там избирал Лиз Трасс? Ядерная страна, на всякий случай, ядерная держава. Очень богатая и играет одну из ключевых ролей в мире. Посмешище», — заметил Александр Лукашенко.

Недавно премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Теперь в стране шутят (и это даже не шутка, а факты), что родившиеся несколько месяцев назад дети уже пережили двух монархов и премьеров.

«Лучше не скажешь. Такая у них демократия. Нам такая демократия не нужна. Вчера при обсуждении ряда ключевых законов, которые касаются власти, перераспределения, наделения властью, я категорически предупредил разработчиков, всех, кто там были — верхушка нашей страны: делайте только для себя. Это не новый тезис, я и до выборов об этом говорил. Свое, свое, только для себя. Не смотрите на то, что будут нам подкидывать какую-то демократию, рыночную экономику и прочее. Я это давно уже понял и почувствовал. Поэтому надо делать только для себя, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Надо жить своим умом. Надо делать то, что выгодно нам. К чему готовы мы, наш народ». «Можете регулировать цены — регулируйте.

Можете управлять предприятиями — управляйте. Не можете управлять этими предприятиями — тогда смотрите на приватизацию. Если они уничтожаются, разваливаются, лучше кому-то продать. Если цены не можешь контролировать, регулировать, не лезь в этот процесс. То есть надо исходить из реальной действительности. Если нам нужны эти квадрокоптеры и станции уничтожения квадрокоптеров, давай будем их делать. Если не нужны — не надо», — заявил белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что «рыночный» Запад уже сам стал регулировать цены, причем на энергоносители чужих государств. А на фоне решения Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ снизить добычу нефти против этой страны уже готовятся чуть ли не вводить санкции.

«Вот вам рыночная экономика. А демократия? — сказал президент. — Вот, если бы это в Минске «демократизировали» дубинками — это катастрофа, авторитаризм, диктатура, а во Франции можно. Вот и вся демократия».

