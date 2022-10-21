Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября по видео связи выступил перед участниками Франкфуртской книжной ярмарки. Зеленский призвал аудиторию информировать мир о российском вторжении.

Он обратил внимание, что в 2022 году на ярмарке не представлены Россия и Иран – двух «государств, которые были регулярно».

России и Ирана «становится меньше в пространстве культуры, но становится больше там, где все разрушается – не только культура, но и жизнь и все, что его обеспечивает», подчеркнул он.

«Я постоянно получаю отчеты о том, куда попали иранские ударные дроны, закупленные Россией. Электростанции, водопровод, порты, вокзалы, склады с гуманитаркой, жилые дома, школы – что угодно становится мишенью для них… Вместо того, чтобы экспортировать культуру, Иран экспортирует смерть. Вместо того, чтобы импортировать культуру, Россия импортирует смерть и направляет ее против нас. И не просто против украинцев. Не только. А против Украины как пока первого поля битвы – битвы России с объединенной Европой», – заявил Зеленский.

Он заявил, что Россия «достаточно сделала, чтобы показать, что не признает никаких границ».

«Поэтому я прошу вас: пожалуйста, делайте все, чтобы люди знали. Знали о терроре, который Россия принесла в Украину. А прежде – в Чечню, в Грузию, в Сирию, в страны Африки, где российские наемники решали, кому жить и кому умирать… Пожалуйста, пишите об этом. Читайте об этом. Делайте все, чтобы европейцы знали, сколько людей погибло в борьбе за права и элементарное уважение, которые есть у каждого и каждого из вас просто от рождения… Погибли в России, Иране, других подобных странах. Создавайте, печатайте, распространяйте книги о тех, кто ослаблял Европу своими решениями из-за коррумпированности или просто безразличия. Пусть о них знают. О тех, кто подарил силу государствам-террористам или даже сейчас пытается делать все, чтобы на их террор не было крепкой реакции. И обязательно распространяйте истории о победах свободы. Люди должны это знать. Должны знать, что свобода может выстоять даже тогда, когда многим кажется, что этого не будет. Как устояла Украина после удара России в этом году», – резюмировал Зеленский.