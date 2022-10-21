Министр обороны США Ллойд Остин заявил своему украинскому коллеге Алексею Резникову о намерении Вашингтона и Запада в целом продолжать оказывать Киеву военную помощь в будущем. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, которое было обнародовано в пятницу по итогам телефонного разговора глав военных ведомств США и Украины.

По свидетельству Райдера, Остин провел беседу с Резниковым, «чтобы подтвердить непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять» «специальной военной операции» России. «Кроме того, министр Остин подчеркнул сохранение международным сообществом поддержки выстраивания устойчивой мощи Украины, а также обеспечения ее способности защищаться в будущем, что было продемонстрировано обязательствами в сфере военной помощи, взятыми на себя союзниками и партнерами на заседании контактной группы [Запада] по Украине, состоявшемся [в Брюсселе] 12 октября», — отмечает официальный представитель Пентагона.