В предстоящие годы безопасность станет одним из основных направлений деятельности Организации тюркских государств, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генсеком ОТГ Багдадом Амреевым в Баку.

Алиев отметил необходимость странам более тесно сплотится вокруг общих интересов в нынешней геополитической ситуации:

«Полагаю, что в таком случае в предстоящие годы одним из основных направлений наряду с политическим взаимодействием станет сотрудничество по укреплению мер безопасности».