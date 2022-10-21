Русский язык должен исчезнуть с территории Украины как элемент российской пропаганды и промывания мозгов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире политического ток-шоу.

Алексей Данилов подчеркнул, что русский язык в Украине является элементом враждебной пропаганды.

«Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще, как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения. Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно — якобы мы должны с ними поладить, мы должны что-то понять. Смотрите: нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке», -сказал Данилов.

Также секретарь СНБО рассказал, что на совещании у президента Владимира Зеленского было принято решение перехода государственного телеканала FreeДом с русского языка на английский.