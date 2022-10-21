Прежде всего, большая честь получить эту награду от выдающегося Вождя нашего тюркского народа, человека, внесшего большой личный вклад в единство тюркского народа. Ведь, как Вы сказали, я потратил всю свою энергию, чтобы способствовать укреплению единства тюркского народа, созданию основы нашего общего будущего.

Об этом заявил генсек Организации тюркских государств Багдад Амреев в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Все эти годы мы изо всех сил старались создать очень прочную основу. За все эти годы под Вашим руководством нам действительно удалось создать инфраструктуру тюркского единства. Реальностью стало политическое сотрудничество, развивается экономическое сотрудничество, сотрудничество в области транспорта и других сферах экономики. Культурно-гуманитарное сотрудничество является основой наших отношений. Мы даже начали сотрудничество в сфере безопасности. Недавно мы провели встречу глав советов безопасности наших стран. Наши спецслужбы работают. Мы создали хорошую базу в этом направлении. Мы наладили военно-техническое сотрудничество и военное сотрудничество между нашими странами как на двусторонней основе, так и уже на более широкой основе», — добавил Амреев.