Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность поставок средств ПВО для создания «воздушного щита» над критической инфраструктурой страны, сообщает Офис президента Украины.

Президент провел в пятницу в Киеве встречу с членами Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом и Эриком Сволвелом.

Зеленский отметил, что визит конгрессменов в Украину особенно важен именно сегодня, когда Россия «усилила террор» против мирных городов и гражданской инфраструктуры, нанося удары ракетами и иранскими дронами.

Он высоко оценил поддержку со стороны Конгресса, президента США, его администрации и всего американского народа.

При этом глава государства призвал наращивать помощь, чтобы «приблизить мир».

Стороны согласились с недопустимостью «ядерного шантажа» со стороны российского руководства.

Собеседники обменялись мнениями по усилению санкционного давления на Россию, что приобретает особое значение ввиду «совершенных Россией в течение последних недель террористических атак на мирное население и гражданские объекты в Украине».