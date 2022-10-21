19-20 октября на освобожденной от оккупации территории Джабраильского района были выпущены 33 джейрана. Сейчас одним из главных наводящих на размышления вопросов является вопрос безопасности джейранов на освобожденных территориях.

Как сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, основной целью возвращения джейранов в их исторический ареал является восстановление их популяции на территории Джабраильского и Зангиланского районов.

Заместитель министра также прокомментировал вопрос о том, насколько представляют опасность для джейранов мины, установленные на освобожденных территориях:

«Сегодня на освобожденных от оккупации территориях существует минная угроза. Но территория, которую мы выбрали для выпуска животных, по сравнению с другими районами больше очищена от мин и менее загрязнена. Также был проведен предварительный осмотр и выбрано наиболее подходящее место для выпуска животных. Большая территория была расчищена исключительно для этой цели».