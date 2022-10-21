Странам Запада надо отказаться от санкций против других государств, включая Иран и Венесуэлу, для урегулирования мирового энергетического кризиса, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Всему миру нужны нефть и газ из Венесуэлы. С другой стороны, действует эмбарго на поставки иранской нефти», — приводит его слова «Аль-Арабийя».

«Отмените эти санкции, если вы хотите снижения цен, откажитесь от эмбарго против стран, которые предложат свою продукцию на рынке», — пояснил президент.