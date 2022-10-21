Президент Азербайджана выстраивает новый вектор расширения влияния и отношения с союзными государствами в Центральной Азии. Визит президента Азербайджана в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан открыл новые возможности для расширения экономических и политических связей Баку со странами центральной Азии.

Помимо всего прочего, нужно сказать, что данная политика осуществляется с целью укрепления сотрудничества в рамках ОТК (организации тюркских государств), которая начинает обретать смыслы. О визите Ильхама Алиева в Кыргызстан, о том, как в Бишкеке был воспринят его визит, рассказал в интервью Minval.az эксперт по международным отношениям Салкынай Султанбекова.

— Недавно Кыргызстан посетил президент Азербайджана. Программа была насыщенной и достаточно плотной. Стороны подписали ряд экономических соглашений. Как вы оцениваете экономические отношения Баку и Бишкека?

— Визит Ильхама Алиева в Кыргызстан был долгожданным с учетом многих общностей между государствами. На территории Кыргызстана проживают порядка 20 тысяч азербайджанцев, что также является важным моментом в отношениях двух государств.

До этого визита между нашими странами не было никаких тесных экономических связей, но приезд Алиева дает важную позитивную ноту для дальнейшего развития отношений между странами, а именно сотрудничества в разных сферах экономики. Президент Азербайджана выступая в Бишкеке, заявил, что на сегодня товарооборот между странами составляет всего 100 миллионов долларов. В связи с этим был создан кыргызо-азербайджанский фонд развития с уставным капиталом 25 миллионов долларов. Также между странами стоит вопрос открытия прямых рейсов. Укрепление экономических связей станет драйвером для открытия прямых рейсов между странами. С 2010 года стоит вопрос открытия НПЗ в Кыргызстане, который должен был реализовывать SOCAR, но данный проект так и остался неосуществленным. Кыргызстан сейчас остро нуждается в ГСМ, однако тут нужно сказать, что Азербайджан реализует свое сырье на европейских рынках.

— Много разговоров о китайском экономическом присутствии в Кыргызстане. Насколько это присутствие влияет на внешнюю политику Кыргызстана?

— Кыргызстан имеет многовекторную внешнюю политику, наша страна всегда придерживается мирной внешней политики. Китай постепенно наращивает свое присутствие в регионе, а Кыргызстан является ближайшим соседом Китая. В этом году в рамках проведения ШОС, 14 сентября было подписано соглашение о строительстве долгожданной железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Если это дорога будет построена, у Китая будет более короткий путь в Европу, в обход России, которая, мягко говоря, завалена санкциями.

— Как в Кыргызстане оценивают организацию тюркского сотрудничества?

— Да, есть тюркский мир. Есть тюркские языки, историческая общность, культура. Наша страна приветствует создание тюркских союзов. Однако мы должны понимать, что любой союз должен иметь и экономические взаимодействия между государствами. То есть, здесь подразумевается уровень экономического развития стран-союзников. Во-вторых, кто будет выступать основным актором? Здесь имеется много открытых вопросов, к которым следует пока относиться с осторожностью.

Странам тюркского сотрудничества есть над чем работать, мы надеемся, что негативных событий не будет. В рамках укрепления культурных связей между народами наша страна стала автором и реализатором Всемирных игр кочевников, эстафету мы передали Турции. В этом году игры прошли в Турции, через два года игры будут проводиться в Казахстане. Как знать, возможно, в будущем Азербайджан возьмёт инициативу проведения Всемирных игр кочевников.

Ниджат Гаджиев