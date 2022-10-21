Стала известна дата судебного заседания члена радикальной армянской группы Лориса Туфаняна, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Париже в прошлом месяце.

Об этом говорится в публикации армянского движения “Charjoum” на его странице в Instagram.

Сообщается, что судебный процесс Лориса Туфаняна состоится 23 июня.

Отметим, в отношении члена радикальной армянской группировки Лориса Туфаняна, совершившего в прошлом месяце нападение на посольство Азербайджана в Париже, возбуждено уголовное дело по двум фактам. Он обвиняется в попытке проникновения силой в здание посольства, а также в том, что подверг риску жизнь сотрудника посольства.