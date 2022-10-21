Выросли заработные платы профессоров, доцентов, докторов наук и преподавателей Бакинского государственного университета (БГУ).

В БГУ сообщили, что на очередном заседании Ученого совета БГУ состоялись выборы на вакантные места профессоров. По результатам выборов, 64 человека утверждены на должности профессоров.

По решению Ученого совета, увеличена сумма почасовой оплаты труда работников, привлеченных к учебной деятельности. Эта сумма увеличена с 10 до 15 манатов за один час для профессоров или докторов наук, с 7,5 манатов до 11 манатов для доцентов или докторов философии, с 5 до 7,5 манатов для преподавателей без ученой степени или звания.

Ученый совет также утвердил результаты приема в докторантуру БГУ на 2022 год.