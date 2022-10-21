20 октября, примерно в девять вечера, на территории поселка Говсан была найдена шестимесячная девочка. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Сотрудники 30-го отделения полиции Сураханского района передали грудничка в Детский дом №1. Благо, жизни ребенка ничто не угрожает. В ходе расследования оперативники выяснили, что матерью брошенного ребенка является жительница столицы Г.Оруджева (1996 г.р.), которая, по их данным, ведет беспорядочный образ жизни.

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