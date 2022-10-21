Армения, похоже, капитально «наблюднулась» с приглашением в страну многочисленных миссий. Уже на старте миссии Евросоюза —два разочарования. Во-первых, расколоть евронаблюдателей на какие-то резкие заявления в адрес Азербайджана не получается. Во-вторых, уже заявлено, что миссия будет только наблюдать, а не заниматься расследованиями.

«Миссия ОБСЕ» вообще оборачивается громким скандалом. Как напомнил МИД Азербайджана, никакого решения об отправке миссии в Армению ОБСЕ не принимало, а следовательно, это частная инициатива нескольких государств, которая не имеет мандата ОБСЕ и не будет восприниматься как миссия ОБСЕ.

Более того, официальный Баку уже сделал ответный ход. Как заявило представительство нашей страны при ОБСЕ, Азербайджан не будет рассматривать бюджет ОБСЕ на следующий год. А решения в этой организации принимаются консенсусом. Азербайджанские дипломаты напомнили, что миссия в Армению отправилась с вопиющими нарушениями и пренебрежениями документами и решениями самой ОБСЕ. После чего заявили: «До тех пор, пока текущая ситуация не будет исправлена и не будет восстановлено соответствие документам и решениям ОБСЕ, представительство Азербайджана не будет рассматривать проект бюджета на следующий год, включая графики работы почты и требуемые затраты ресурсов. Представительство Азербайджана оставляет за собой право в случае необходимости вернуться к этому вопросу». И есть очень хорошие шансы, что в ОБСЕ ситуацию действительно исправят, причем за счёт армянских «хотелок». Потому как ляпсус у ОБСЕ получился слишком громким, чтобы его можно было «затереть» без проблем.

Но в любом случае уже рухнули главные надежды Армении. В Ереване рассчитывали разместить наблюдателей МЕЖДУ сторонами. Пашинян уже давно — с весны 2021 года, точнее, с тумаков и пинков, полученных у озера Гарагель — носится с гениальной, как ему самому кажется, идеей: «зеркально» отвести войска и разместить на границе наблюдателей. Азербайджан с самого начала выступал против. Размещать наблюдателей на границе и тем более «зеркально» отводить от нее войска можно, когда эта самая граница четко определена. А граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована и не демаркирована. Причем не делимитирована в пользу Армении — за годы существования СССР, а тем более во время оккупации Карабаха и Восточного Зангезура Армения незаконно присоединила к себе солидные приграничные азербайджанские территории. Появление же между сторонами любых наблюдателей зафиксирует границу в нынешнем виде и отодвинет в неопределённое будущее процесс делимитации. Оставив в приграничье азербайджанские земли под контролем Армении. И вот эту «хитрую», как казалось Еревану, игру Азербайджан сорвал. Да, наблюдатели как бы появились, но исключительно с армянской стороны, где Ереван может ставить представителей хоть ЕС, хоть ОДКБ, хоть Африканского союза или Федеративных штатов Микронезии. Это «двусторонний» вопрос без каких-либо обязательств со стороны Азербайджана, но зато с полной мерой ответственности и последствий для самой Армении. Особенно с учетом ее отношений с Россией.

На Баграмяна, 26 могут заходиться от восторга и считать, что если в Армению приехали евронаблюдатели плюс пара-тройка армянских лоббистов из США и Франции, то страна уже заручилась поддержкой Запада, но в реальности никаких авансов от Запада не будет. Это признавала даже мадам Пелоси. Там прекрасно знают, кто поставляет Европе газ, кто пытается эти проекты подорвать, кто отправляет в Украину бесплатный бензин, а кто — самолёты на помощь российской армии. Как бы это повежливее, порядочные дамы в отношениях сразу с двумя не состоят. Порядочные страны в военных союзах на два фронта — тем более. А если они пытаются что-то такое изобразить, то и отношение к ним будет соответствующее — без долгосрочных и прочных обязательств. Сбалансированную разновекторную политику могут позволить себе состоявшиеся государства с настоящей независимой внешней политикой, а не просители помощи, которые по-шакальи заметались между старыми и новыми хозяевами.

А на настоящую переориентацию у Армении ни сил, ни ресурсов. Это ведь придётся самой охранять границы, покупать, а не выклянчивать в подарок, оружие, держать на плаву экономику без «внутренних» цен на российские нефть и газ…

А теперь представьте себе, какие риски таит для маленькой, слабой, зависимой от внешнего покровительства Армении ситуация, когда на ее территории развернётся нешуточное противостояние между всеми «внешними игроками», которых Ереван опрометчиво пригласил к себе. Это и Россия, и Евросоюз, и Иран, чьи спецслужбы на территории Армении следили за «агентами ЦРУ»… Останется только пищать, как героиня культового французского фильма, в чьём доме вспыхнул бой на шпагах: «Только не в моей гостиной, господа!» А потом вспоминать слова Фритьофа Нансена: «Горе армянскому народу, втянутому в европейскую политику! Было бы лучше, если бы ни один европейский дипломат не произносил это название».

Потому как отделаться одной разгромленной гостиной уже не удастся.

Нурани, обозреватель