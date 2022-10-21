Новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон запросил у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встречу по вопросу вступления его страны в НАТО. Об этом сообщил сам турецкий лидер, передает РИА Новости.

«Кстати, новый премьер-министр Швеции попросил о встрече. Я сказал нашим друзьям, чтобы они назначили ему встречу, и мы обсудим с ним эти вопросы в нашей стране. Наше мнение по этому вопросу не изменилось», — отметил Эрдоган. Он добавил, что Кристерссон выступает за активную борьбу с терроризмом, и потому встреча с ним станет «тестом на искренность».

Анкара пока не спешит ратифицировать протоколы, настаивая на выполнении Швецией и Финляндией своих обязательств по борьбе с терроризмом. Турция также все еще не получила от этих стран ответы на запросы об экстрадиции лиц, которых она считает причастными к террористической деятельности.